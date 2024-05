Investe una donna e scappa: pirata della strada rintracciata a Roma

Roma, 27 maggio 2024 – Investe una donna e scappa, rintracciata la pirata della strada di Roma. È stata denunciata per fuga e omissione di soccorso la 38enne romena che era alla guida del Fiat Fiorino che ha travolto una 47enne romana, rimasta gravemente ferita.

Subito dopo l’impatto – avvenuto in via della Storta, all'incrocio con via Lerici – la 38enne si era dileguata nel nulla. La vittima era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro. Ad incastrare l’automobilista il racconto dei testimoni.

Le indagini

Immediate le indagini avviate dai caschi bianchi della polizia locale di Roma, che si sono messi sulle tracce di un autocarro, i cui frammenti erano stati rinvenuti sul luogo del sinistro. Grazie ad un'accurata attività di indagine e ad alcune testimonianze raccolte sul posto, gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo e alla conducente che si trovava a bordo del Fiat Fiorino al momento dell'incidente.

Furgone nascosto nel box

La donna aveva nascosto il mezzo all'interno di un garage di pertinenza della società a cui faceva capo il furgone. La 38enne, rintracciata poche ore dopo i fatti, è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso e dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria per i reati commessi.