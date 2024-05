Roma, ragazza di 19 anni perde il controllo dell’auto e investe due pedoni: 65enne morto sul colpo

Roma, 25 maggio 2024 – Una ragazza di 19 anni ha perso il controllo dell’auto in via Mazzarello, zona Tuscolano, a Roma e ha investito due pedoni: un 65enne è morto sul colpo.

Questa è la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 23. Un 61enne è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Non risulta al momento in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

A bordo dell’auto era presente solo la conducente, che non è rimasta ferita. la 19enne è stata comunque accompagnata al San Giovanni per gli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. Gli esiti dei test non sono ancora noti. L’auto è stata posta sotto sequestro.