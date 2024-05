Si schianta contro un semaforo a Torre Maura: 26enne muore sul colpo, gravi due ragazze a bordo

Roma, 6 maggio 2024 – Incidente mortale nella notte a Roma dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita finendo con l’auto contro un semaforo, mentre sono rimaste ferite due ragazze che erano a bordo della vettura con lui. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 in viale di Torre Maura, alla periferia di Roma. Inutili i soccorsi per il giovane alla guida, un italiano di 26 anni su cui sono in corso gli accertamenti. Le due passeggere rimaste ferite sono trasportate in ospedale in codice rosso, una al Policlinico Casilino e l'altra al Policlinico di Tor Vergata, e non sarebbero in pericolo di vita.

Cosa è accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale per i rilievi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione il 26enne alla guida di una Citroen C1 avrebbe perso il controllo dell’auto andando a colpire in pieno il palo di un semaforo all'altezza del civico 82 di viale di Torre Maura. Per la violenza dell’impatto il guidatore è morto sul colpo mentre le due passeggere sono state soccorse e portate in codice rosso in ospedale. Con questo incidente mortale le vittime della strada dall’inizio dell’anno a Roma e provincia salgono a 49.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui