Voragine a Quadraro (Roma): betoniera finisce inghiottita

Roma, 14 giugno 2024 – Una betoniera è rimasta letteralmente inghiottita da una enorme voragine che si è aperta nel manto stradale di via Sestio Menas a Roma, nel quartiere Quadraro. L’episodio è avvenuto questa mattina. Il mezzo stava lavorando in una zona precedentemente chiusa al traffico proprio a causa di un’altra grande buca che si era aperta mesi fa. I lavori per il ripristino della strada erano iniziati a maggio.

Betoniera sprofondata in una voragine a Roma

Sul luogo dell’incidente si è subito recata l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, insieme alla Polizia Locale e a due squadre dei Vigili del fuoco per effettuare le opportune verifiche. I Vigili del Fuoco hanno poi iniziato le complesse operazioni di rimozione della betoniera che dovrà essere estratta dalla buca. L’assessora ha così commentato la vicenda: “Dal giorno del primo cedimento ci siamo attivati per risolvere la situazione. Abbiamo messo in sicurezza la voragine principale e avviato i sondaggi per conoscere la situazione del sottosuolo. Dai sondaggi è emersa la presenza di ulteriori cavità che abbiamo iniziato subito a riempire, tanto è vero che il mezzo coinvolto stava procedendo proprio al riempimento di queste buche scoperte da poco. Al momento stiamo effettuando le operazioni di rimozione dell'automezzo”.