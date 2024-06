Cisterna piena di benzina si scontra con un’auto: è morto l’autista del tir. Traffico in tilt sul Gra

Roma, 13 giugno 2024 – È morto sul colpo l’autista dell'autocisterna che, questa notte, si è scontrata contro un’auto sul Gra di Roma. È successo poco prima delle 3 sul Grande raccordo anulare, la grande tangenziale esterna della Capitale. Chiuso il tratto interessato dall'incidente: traffico in tilt per tutta la mattinata.

È stato uno scontro violentissimo. I due mezzi – un tir e una vettura – sono entrati in collisione all’altezza del chilometro 57, tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare. La cisterna era carica di benzina e, per fortuna, non sembra ci sia stato un travaso del carburante sulla carreggiata. Nell’impatto, però, è stato ucciso il conducente dell’autoarticolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi. Il tratto del Gra è stato momentaneamente interdetto al traffico per consentire i soccorsi e rilievi della polizia stradale.