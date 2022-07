Incendio Roma, fiamme vicino a Cinecittà World

Roma, 25 luglio 2022 – È iniziato con un focolaio sotto le sterpaglie il vasto incendio scoppiato oggi a Castel Romano, nella Capitale. Le fiamme stanno avanzando velocemente e lambiscono la zona del parco di divertimenti Cinecittà World. È stato l’intervento delle squadre aeree ad evitare che il rogo si estendesse ad alcuni capannoni industriali che si trovano nell'area.

La situazione al momento è sotto controllo. Non sono mancati i disagi legati al rallentamento del traffico veicolare, per via della nube di fumo procurata dalla combustione. Presenti due squadre dei vigili del fuoco, più il Dos.

Gra: a fuoco lo spartitraffico

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma oggi si sono registrati fino a 4 km di coda sulla carreggiata esterna, a causa di un altro incendio sviluppatosi, per cause da accertare, in corrispondenza del km 61,400, all'innesto con l'autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino.

L'incendio – che ha interessato parte dello spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna – è già in fase di spegnimento. Il personale delle Forze dell'Ordine, del 118 e di Anas, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto.