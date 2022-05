Covid Lazio oggi, i casi del 18 maggio. Impennata di decessi, contagi in ribasso

Roma, 18 maggio 2022 – Nuova oscillazione dei contagi nel Lazio, dove oggi si registra un nuovo abbassamento della curva dopo il boom improvviso di ieri. Il Lazio diventa così la terza regione per numero di contagi, con 2.883 nuovi casi positivi (-1.228 rispetto a ieri) su un totale di 25.344 tamponi analizzati. Nuova impennata, invece, sul fronte delle vittime: 16 i decessi (+8), dato che comprende alcuni recuperi di notifiche.

Covid, la situazione aggiornata:

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%”, fa sapere l’assessore regionale Alessio D’Amato (Sanità), tendenza in netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Sono 140.330 gli attuali positivi (-2.186), al netto dei +5.053 guariti. A trainare i contagi è la città di Roma, con quasi 1.484 nuovi casi. Migliora la situazione nelle aree mediche degli ospedali laziali, dove ci sono 774 pazienti Covid (-26). Nelle terapie intensive, invece, sono 49 i ricoveri in atto (-4).

La regione con il maggior numero di casi odierni è sempre la Lombardia con 4.325 contagi, seguita da Campania (+3.253), Lazio (+2.883), Emilia Romagna (+2.835) e Veneto

(+2.613). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.147.477. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.614 (ieri 59.720) per un totale che sale a 16.029.269. Gli attualmente positivi sono 14.823 in meno (ieri -14.967) per un totale di 952.578. Di questi, 944.984 sono in isolamento domiciliare. Prosegue il calo dei casi Italia: la situazione in tempo reale.

Sono tutti nell’area romana i decessi segnalati oggi la bollettino regionale: 18 morti in tutto, compresi i recuperi dei giorni precedenti. La Capitale continua registrare grandi numeri, nonostante il calo dei contagi degli ultimi giorni. A Roma città sono 1.484 i nuovi casi resi noti dal bollettino: dati che, aggiunti ai 634 tamponi positivi tracciati nei Comuni della Città metropolitana, portano il dato romano a un totale di 2.118 casi e un totale di 18 morti.

Nelle province si registrano soltanto 765 nuovi casi e nessun decesso. I positivi emersi nelle ultime 24 ore sono stati tracciati nella zona di Latina, con 365 nuovi positivi, nei Comuni della provincia di Frosinone, dove ci sono altri 227 casi ultime 24 ore. A Viterbo sono emersi 80 positivi, mentre a Rieti si registrano altri 93 contagi.

Scoperte in Veneto due nuove sottovarianti del virus Sars-Cov2, tracce identificate nei campioni prelevati nelle province di Venezia e di Padova. I due virus presentano caratteristiche genetiche differenti, ma entrambe non hanno precedenti in Italia e nel Veneto. Ecco cosa sappiamo delle due varianti.