Covid Lazio oggi, dati e contagi del 19 maggio. Ospedali oltre la media nazionale

Roma, 19 maggio 2022 – Leggera risalita dei casi in tutto il Lazio, dove nelle ultime 24 ore sono emersi 3.038 nuovi casi positivi (+155 rispetto a ieri) su 26.951 tamponi analizzati in tutte le province. Sono 4 i decessi (-12) e +3.522 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,2%”, dice l’assessore regionale Alessio D’Amato (Sanità), dato sostanzialmente stabile rispetto al 12,3% di ieri. Con oltre 3mila nuovi positivi, quindi, oggi il Lazio è la terza regione per numero di contagi, preceduta solo da Lombardia (3.980) e Campania (3.130).

Il bollettino di oggi

Con 488 persone in meno rispetto a ieri scende a 132.842 il dato complessivo degli attuali positivi, di cui 820 ricoverati negli ospedali e tutti gli altri in isolamento domiciliare. I casi a Roma città sono a quota 1.553.

Negli ospedali, la situazione non appare complicata nemmeno oggi: nei reparti di area medica, nelle ultime ore sono stati ricoverato 10 pazienti in più rispetto a ieri, con 784 pazienti in totale che portano l’occupazione al 12%, un punto sopra la media nazionale. Sono 3 le dimissioni delle terapie intensive, 46 i posti letto occupati in tutti gli ospedali del Lazio, con un’occupazione al 5%, di due punti sopra la media nazionale.

I dati delle province

La Capitale continua registrare grandi numeri, nonostante il calo dei contagi degli ultimi giorni. A Roma città sono 1.553 i nuovi casi resi noti dal bollettino: dati che, aggiunti ai tamponi positivi tracciati nei Comuni della Città metropolitana, portano il dato romano a un totale di 2.251 casi e quattro morti.

Nelle province si registrano soltanto 787 nuovi casi e nessun decesso. I positivi emersi nelle ultime 24 ore sono stati tracciati nella zona di Latina, con 296 nuovi positivi, nei Comuni della provincia di Frosinone, dove ci sono altri 250 casi ultime 24 ore. A Viterbo sono emersi 136 positivi, mentre a Rieti si registrano altri 105 contagi.