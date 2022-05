Bollettino Covid oggi in Italia: 30.310 casi e 108 morti. I dati del 19 maggio

Roma, 19 maggio 2022 - Covid-19, sono poco più di 30mila i nuovi casi di positività in Italia secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le vittime del virus sono 108 nelle ultime 24 ore. Accelera il calo dei ricoveri, sia nei reparti ordinari (-256) che nelle terapie intensive (-10). Sale il tasso di positività dall'11,5% al 12,2%.

Il bollettino del 19 maggio

Sono 30.317 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 30.408 di ieri e soprattutto i 39.317 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 247.471 (ieri 264.273) con il tasso di positività che sale dall'11,5% al 12,2%. I decessi sono 108 (ieri 136). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.738. In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 10 in meno (ieri -19), con 28 ingressi giornalieri, e sono 308 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 256 in meno (ieri -189), 7.020 in tutto.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.980 contagi, seguita da Campania (+3.130), Lazio (+3.038), Emilia-Romagna (+2.703) e Veneto (+2.567). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.178.199. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 90.017 (ieri 45.614) per un totale che sale a 16.119.286. Gli attualmente positivi sono 59.403 in meno (ieri -14.823) per un totale che scende a 893.175. Di questi, 885.847 sono in isolamento domiciliare.

