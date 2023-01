Cronaca

Il lungo addio In 65mila a San Pietro tra commozione e ricordi "Era il nostro Pontefice"

Ore di attesa in piedi per salutare il papa emerito e c’è anche chi si mette in fila per chiedere la grazia. Vaticano blindato, aumentate le misure di sicurezza: oltre 500 volontari assieme alle forze dell’ordine