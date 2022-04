Covid a Roma e nel Lazio, bollettino 23 aprile: 7.071 nuovi casi, 156.225 positivi attuali

Roma, 23 aprile 2022 - Sono 7.071 (270 in meno rispetto a ieri) i nuovi contagi del giorno nella regione, secondo i dati di oggi 23 aprile, su 7.956 tamponi molecolari e 36.610 tamponi antigenici per un totale di 44.566 tamponi eseguiti (qui il bollettino di ieri 22 aprile). Di questi la metà dei contagi è a Roma città, dove sono 3.222 i nuovi casi contri i 3.864 del giorno prima. Mentre in totale sono 156.225 (+2.045) le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 155.014 (+2.050) in isolamento domiciliare.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14 (6 in meno sul dato di ieri), 1.143 i ricoverati (-2), 68 le terapie intensive (-2) e 5.012 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.278.161, i morti 11.018 su un totale di 1.445.404 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Decessi e contagi dalle Aziende sanitarie locali

Questa la situazione nel dettaglio: Asl Roma 1, 1.153 nuovi casi e 3 decessi; Asl Roma 2, 1.140 nuovi casi; Asl Roma 3, 929 nuovi casi e 2 decessi, Asl Roma 4, 409 nuovi casi e 2 decessi; Asl Roma 5, 636 nuovi casi e 1 decesso, Asl Roma 6, 672 nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 2.132 nuovi casi: Asl di Frosinone, 577 contagi; Asl di Latina, 952 nuovi casi e 4 decessi; Asl di Rieti, 281 nuovi casi; Asl di Viterbo, 322 nuovi casi e 1 decesso.

Lazio, in top list per uso di monoclonali e antivirali

"Il Lazio secondo gli ultimi dati di Aifa è nella top list tra le regioni italiane per le somministrazioni dei farmaci monoclonali e antivirali. Sono una arma in più nella lotta al virus, rivolta al target previsto dal ministero della salute". È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.