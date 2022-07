Covid nel Lazio, oggi 12 luglio: 13.386 nuovi contagi, la metà a Roma

La fila per il tampone fuori una farmacia

Roma, 12 luglio 2022 - L'ondata estiva di Covid colpisce pesantemente il Lazio e suprattutto la Capitale. Nel Lazio su 6.198 tamponi molecolari e 55.987 tamponi antigenici per un totale di 62.185 tamponi, si registrano 13.386 nuovi casi positivi (+8.949, qui il bollettino dell11 luglio), la metà dei casi a Roma città che conta 6.347 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Sono 11 i decessi (+4). Sul fronte degli ospedali lieve aumento dei pazienti, sono 884 i ricoverati nelle aree mediche (+3), 63 nelle terapie intensive (+1) e +4.430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. La regione è quarta oggi per numero di contagi, preceduta da Lombardia con 20.201, Campania (+18.299) e Veneto (+13.975)

Riaprono i drive-in test

"C'è un aumento di flusso. Effettivamente abbiamo una forte richiesta di tamponi per i contagi che aumentano. Va considerato che prima le farmacie erano solo di supporto al sistema del tracciamento e anche per il maggior flusso a Roma stanno riaprendo i drive in a macchia d'olio", a dirlo il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti.

Quarta dove over 60

La quarta dose di vaccino antiCovid per gli over 60 nel Lazio è da oggi 12 luglio disponibile dai medici di medicina generale e a partire dalle ore 24 di mercoledì 13 luglio si potrà prenotare sul portale regionale secondo le consuete modalità.

Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "La somministrazione della quarta dose per over 60 - aggiunge - potrà esser fatta anche nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni".