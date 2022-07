Roma, trasloco degli sfasciacarrozze: il Campidoglio accelera

Roma, 11 luglio 2022 - Lamiere bruciate in mezzo alla strada e traffico bloccato questa mattina in viale Togliatti, nel tratto di strada vicino a dove sabato è scoppiato il maxi incendio a Centocelle, nella periferia sud-est di Roma. La protesta degli autodemolitori, presenti numerosi nella zona in cui è divampato il rogo, si è conclusa dopo la convocazione ricevuta per venerdì prossimo in Campidoglio: è l'ultimo atto dell'odissea legata al trasferimento fuori dal centro abitato degli sfasciacarrozze. E ora Comune e Regione promettono di accelerare per arrivare a una soluzione. "Sono 20 anni di promesse. In tanti anni non è stato fatto nulla per delocalizzare queste attivita'", commenta Mauro Caliste, presidente del Municipio V dove è divampato il rogo di sabato. Tra ritardi amministrativi, 'assalti' alla Regione Lazio, ricorsi al Tar e alla Consulta, promesse mancate, il dossier autodemolitori tiene banco da oltre 20 anni anni a Roma. Uno dei tanti e non certo di secondo piano. La 'scena' è stata riconquistata con il recente maxi incendio che, partito da una zona di smaltimento illegale di rifiuti, si è poi alimentato bruciando gomme, lamiere e materiali industriali degli autodemolitori presenti nella zona. Fiamme e fumo con la nube nera ben visibile fino al Colosseo e con conseguenze anche sulla qualita' dell'aria: sono stati rilevati, infatti, valori delle diossine superiori ai limiti secondo i primi rilievi dei tecnici di Arpa Lazio. Sono una ottantina gli autodemolitori - una quarantina lungo viale Togliatti - nella lista da spostare in estrema periferia della Capitale. Una lista ormai sepolta dalla polvere. Risale, infatti, al 1997 il tavolo di lavoro interistituzionale che avrebbe dovuto indicare una nuova collocazione. Poi nel 2009 fu l'allora giunta del sindaco Gianni Alemanno ad approvare una delibera mirata ad individuare le aree alternative. Nulla di fatto. Ci riprovò, senza ...