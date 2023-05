Roma, assistente sociale ferita a coltellate in casa famiglia da un ospite

Roma, 14 maggio 2023 - Un brutto episodio è avvenuto all'interno di una casa famiglia di Roma. Vittima del gesto disperato di un ospite, un'assistente sociale di 25 anni, ferita a coltellate questa notte all'interno del Protettorato di San Giuseppe, in via Nomentana dall'uomo che aveva appena salvato.

Cosa è successo

A colpire la giovane assiste sociale un ospite della struttura che pochi attimi prima aveva tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello con cui ha colpito la donna. La 25enne è stata soccorsa dalla polizia e dal 118: è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Giovanni in codice rosso e poi ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.