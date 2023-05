Ambasciata Iraniana a Roma: telecamera montata sulla forca. Deputata Quartapelle: E' intimidazione

Roma, 28 maggio 2023 - "L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra una forca. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori dalla ambasciata. Il governo italiano non tolleri questo sfregio e si faccia sentire con parole inequivocabili". Lo scrive la deputata Pd, Lia Quartapelle, sui social network accompagnando il post con una fotografia della telecamera.

Un post al quale segue quello del senatore dem, Filippo Sensi: "Subito convocare l'ambasciatore. Intollerabile oltraggio. Manifestare. Questo orrore non è sopportabile", scrive Sensi.

E quello di Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani_ "Una telecamera appesa a una forca: è un'orribile intimidazione che sembra essere destinata a chi protesta davanti all'ambasciata iraniana di Roma. Tajani intervenga subito".

"L'uso liberticida che il regime iraniano fa della violenza - aggiungono in radicali - contro le giovani e i giovani che chiedono a gran voce libertà e democrazia arriva nella Capitale sotto forma di una forca in legno che sostiene una telecamera. Un inaccettabile richiamo alle impiccagioni e una minaccia per chiunque osi protestare. Siamo oltre ogni limite. Il ministro Tajani prenda provvedimenti al riguardo. Il nostro pensiero, come sempre, va a chi sta lottando anche mettendo a rischio la propria vita. Donna, vita, libertà!", concludono.