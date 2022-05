Aggressione sull'autobus a Roma: passeggero picchiato da cinque persone

Roma, 29 maggio 2022 – Nuova aggressione a bordo di un autobus a Roma, un passeggero picchiato da cinque persone sulla linea 705 dell’Atac. Un’esplosione di violenza improvvisa. Dopo il pestaggio, gli aggressori hanno frantumato un vetro del mezzo con un martelletto di sicurezza. È successo due giorni due notti fa sulla via Pontina, in direzione Pomezia, in località Mostacciano.

A chiamare il 112 è stato l'autista del bus. Sul posto i carabinieri di Tor de Cenci, che acquisiranno le immagini delle telecamere presenti sul mezzo di linea. I cinque, dopo l'aggressione, sono fuggiti.