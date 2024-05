Bimbo di un anno e mezzo cade nel laghetto di Marina di San Lorenzo: ricoverato in pericolo di vita

Marina di San Lorenzo (Roma), 7 maggio 2024 – Grave incidente a un bambino di un anno e mezzo che è in pericolo di vita dopo essere caduto in un laghetto artificiale lungo il litorale di Roma. Il piccolo è stato soccorso e portato in elicottero all’ospedale Bambino Gesù dove è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è accaduto ieri sera a Marina di San Lorenzo, mentre il bambino stava partecipando a una festa religiosa con la famiglia e i parenti in un ristorante della zona.

Cosa è accaduto

Da una prima ricostruzione dell’incidente, il bimbo di un anno e mezzo, in un momento in cui è stato perso di vista dai genitori nel corso di una serata di festeggiamenti della comunità nomade locale con una cinquantina di persone in un ristorante di Marina di San Lorenzo, è caduto in acqua in un laghetto artificiale presente in viale Marino. Quando i genitori si sono accorti della sua assenza lo hanno trovato privo di sensi in acqua e sono stati chiamati i soccorsi. Il personale del 118 ha effettuato le prime manovre di rianimazione e poi il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Anzio per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.

