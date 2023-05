Meloni: “Sono diventata secchiona perché ero insicura e orgogliosa. Io da sempre sottovalutata”

Trento, 26 maggio 2023 - "Sono diventata secchiona perché ero insicura e orgogliosa". Dal Festival dell'Economia in corso a Trento è emerso anche il lato più personale di Giorgia Meloni. La premier, nel corso dell'intervista con Maria Latella, ha toccato tutti i temi dell'attualità politica italiana: dall'alluvione che ha travolto l'Emilia-Romagna, al rapporto non privo di tensioni fra Italia e Francia, ad argomenti di economica come il taglio del cuneo fiscale e la riforma dei tributi, fino alle autonomie e al presidenzialismo. In un passaggio del botta e risposta in collegamento video si è però parlato della premier. Chi è dunque Giorgia Meloni? Una donna diventata secchiona per esigenza, orgogliosa e da sempre "sottovalutata", ha detto la leader di Fratelli d'Italia. "Sono diventata secchiona perché ero una persona insicura e siccome ero anche orgogliosa ho usato quella debolezza cercando di trasformarla in un punto di forza. Questo è un mondo che sulle donne costruisce sempre il tema dell'insicurezza. Sono sempre stata sottovalutata, ma questo può essere un punto di forza, perché quando si sottovalutano puoi anche stupire. Il racconto che fanno certi politici - ha proseguito Meloni - cercando di dimostrare che sono altro dal genere umano non ha aiutato".

Meloni ha anche parlato dell'ambizione di essere perfetti, di difetti e della costruzione dell'immagine dei politici: "La perfezione non esiste, è una prerogativa di nostro Signore. Ambire a essere perfetti è un fatto di vanità e la vanità fra i sette peccati capitali è il più insidioso - ha detto ancora la premier -. Il punto è sapere cosa fare dei propri limiti. I difetti possono anche essere un'occasione",