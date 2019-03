Potenza, 24 marzo 2019 - Chiuse alle 23 le urne per le elezioni regionali 2019 in Basilicata. In corsa il generale Vito Bardi per il centrodestra, il 'farmacista di strada' Carlo Trerotola per il centrosinistra, l'imprenditore Antonio Mattia per M5s e il professore universitario Valerio Tramutoli per Basilicata possibile. Ora inizierà lo spoglio delle schede. Le prime proiezioni (basate quindi su un campione di voti effettivamente dati dagli elettori) da parte del Consorzio Opinio per Rai sono previste tra le 24 e le 24.30. Non sono stati annunciati exit poll alla chiusura dei seggi.

LINEE DI TENDENZA - Molta prudenza ma evidente soddisfazione nel quartier generale di Vito Bardi, candidato per il centrodestra, dopo le prime notizie sulle linee di tendenza del voto, rese note dal sondaggista Antonio Noto, ospite dello speciale Tg2. Linee, sottolinea, che si riferiscono a sondaggi realizzati prima del voto e non sono exit poll. Bardi, dato in vantaggio, sta aspettando i risultati con la famiglia. Il centrosinistra sarebbe al secondo posto davanti al Movimento 5 Stelle, sempre secondo le tendenze.

TREROTOLA (CENTROSINISTRA) - "Se ha vinto Bardi mi congratulo con lui": così Trerotola, candidato del centrosinistra, ha risposto ai giornalisti che, a Potenza, gli dicevano che i dati tendenziali danno per vincitore delle regionali in Basilicata il suo rivale di centrodestra, Vito Bardi. "Non so che altro dire - ha aggiunto Trerotola - è stata una bella esperienza". Alla domanda se resterà in politica, Trerotola ha risposto: "Farò opposizione, lo devo ai cittadini, non è che posso dire 'ho perso, vi saluto"'.

L'AFFLUENZA FINALE - L'affluenza definitiva fa segnare un 53,58 per cento (relativamente a 131 Comuni su 131). Il dato era stato del 39,73 per cento alle 19 e del 13,31 alle 12. Si tratta di sei punti in più rispetto alle precedenti consultazioni del novembre 2013 quando l'affluenza è stata del 47,60%. Ma in quell'occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Nella provincia di Potenza la quota di votanti è stata del 52,40%. Più alta in quella di Matera (56,22%).

I PRECEDENTI / LE REGIONALI DEL 2013 - Nelle elezioni regionali del 2013 venne eletto Marcello Pittella (Pd) con il 59,6% delle preferenze e premiarono la coalizione di centrosinistra con Pd 24,8%, lista Pittella presidente 16,01%, Psi 7,47%, Realtà Italia 5,92%, Centro democratico 5,04%, Italia dei valori 3,45%. Il contendente del centrodestra fu Tito Di Maggio, 19,38% dei voti (Pdl prima forza con 12,27%); per il Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini, 13,19% (poi nel 2014 eletto eurodeputato). L'altro ''vincitore'' nella precedente tornata elettorale fu l'astensionismo, con affluenza del 47,6%.

LE POLITICHE - Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 si è registrata un'inversione di tendenza. Il Movimento 5 Stelle ha prevalso con otto seggi tra Camera e Senato, su un totale di 13 assegnati alla Basilicata, con una media tra Camera e Senato del 44,35%, surclassando il centrodestra 25,39% (FI 12,4% - Lega 6,28%), il centrosinistra 19,61% (Pd 16,14%) e Leu (6,44%).