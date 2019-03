Roma, 24 marzo 2019 - Basilicata al voto, urne aperte da stamani alle 7, fino alle alle 23, per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata: lo scrutinio sarà senza soluzione di continuità a chiusura dei seggi. Alle 12 l'affluenza registrata è pari ale 13,31%.

Hanno diritto al voto 573.970 elettori che dovranno scegliere tra uno dei 4 candidati alla presidenza e i 20 componenti del consiglio regionale, di cui 13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera. Nel Potentino gli elettori sono 397.105, nel Materano, invece, 176.865.

FOCUS / Come si vota e cosa serve

Il candicato per il Movimento Cinque Stelle è Antonio Mattia, 47 anni, laureato in giurisprudenza e gestore di un centro ludico-ricreativo per bambini e famiglie a Potenza. Il centro destra è rappresentato dall'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, 68 anni di Potenza, ma napoletano d'adozione . Il centro-sinistra corre con Carlo Trerotola, 61 anni, farmacista di Potenza. Valerio Tramutoli, 61 anni sempre di Potenza, docente di fisica dell'Università della Basilicata, con la lista "Basilicata possibile".