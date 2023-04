Di Maio “inviato per il Golfo”. Borrell ha deciso, la Lega: un insulto all’Italia

Roma, 23 aprile 2023 - Luigi Di Maio è stato scelto come inviato Ue per il Golfo. La decisione è stata presa dall’Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell, che ha inviato una lettera ai 27 membri dell’Unione con l’indicazione dell’ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle ed ex ministro degli Esteri. Ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una “mera formalità”, secondo gli addetti ai lavori. La decisione di nominare l’inviato Ue in regioni extra-Ue spetta in via esclusiva all’Alto rappresentante Ue.

Immediata la replica della Lega: “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba”.

Borrell: “Di Maio il più adatto”

Per Borrell è Di Maio il “candidato più adatto” per questo nuovo ruolo, come scritto dallo stesso ministro degli Esteri Ue nella lettera datata 21 aprile. “In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo - scrive Borrell nella lettera agli ambasciatori del Cops -. I suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Conto sul sostegno a Di Maio per attuare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo”.

Nella lettera in possesso dell’Adnkronos si legge che l’Alto rappresentante propone di nominare Di

Maio per “un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno fino al 28 febbraio del 2025”.