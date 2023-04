Di Maio inviato Ue nei Paesi del Golfo, c’è il sì degli ambasciatori. Anche l’Italia è d’accordo

Roma, 27 aprile 2023 - Di Maio inviato Ue nel Golfo ora ha anche l’ok del Cops.

Il Comitato politico e di sicurezza, organo del Consiglio Ue composto dagli ambasciatori degli Stati membri, questa mattina ha ratificato la nomina dell’ex ministro degli Esteri a Rappresentante speciale dell’Ue nei Paesi del Golfo.

Il passaggio della nomina - secondo quanto apprende l’AGI da fonti diplomatiche - è avvenuto senza discussione.

Ma non si placano le polemiche. Fonti della Lega continuano a parlare di “ipotesi” e ribadiscono: “Grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani - che ne hanno bocciato sonoramente l’operato -, verso il governo italiano che non lo sostiene e verso i tanti bravi diplomatici italiani che avrebbero avuto le carte in regola per ambire al ruolo’’.