Roma, 22 settembre 2020 - "La più grande sconfitta del Movimento". Non usa mezzi termini Alessandro Di Battista nell'analizzare il risultato dei 5 Stelle alle elezioni regionali 2020. "Se c'è una cosa sgradevole nelle elezioni è che poi sembra che abbiano vinto tutti - premette in un video in diretta su Facebook -. Così evidentemente non è e bisogna affrontare la realtà con onestà e lucidità".

Di Battista guarda i dati degli scrutini, dalla Campania al Veneto dove il M5s con il 2,69% non potrà nemmeno fare opposizione nei prossimi cinque anni. Ed emette la sua sentenza: "E' una debacle", dice. "In Campania - spiega - passiamo dal 17 al 10%, la Regione del ministro degli Esteri, del presidente della Camera. In Puglia dal 17 al 10%. In Liguria dal 22,3 al 7,8%".

Quindi attacca chi parla oggi di alleanze. Come ha fatto Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano. "Dove siamo in coalizione spesso andiamo meglio nelle urne - ha detto il ministro degli Esteri -. E questo deve farci valutare anche intese con liste civiche", ha aggiunto. E quando all'ex capo del M5s è stato fatto notare che secondo Di Battista 'scegliere il meno peggio porta inevitabilmente alla distruzione', Di Maio ha risposto: "Grazie a un compromesso di governo siamo arrivati a scegliere Conte, e non mi pare affatto il meno peggio".

Compromessi o alleanze, parole che non vanno giù all'attivista pentastellato romano: "Non è questo il tema - sottolinea Di Battista - , il tema è l'innegabile crisi identitaria del M5s" e di quel "sogno cui hanno creduto in tanti ma in cui oggi non credono più" facendo così "mancare le ragione per votare i 5s", "indebolendoci" e facendo sì che "con queste percentuali, tra due anni e mezzo sarà più facile la restaurazione". L'ex deputato grillino traccia la 'sua' via: "L'unica cosa da fare sono gli Stati generali il prima possibile, ben partecipati, ben organizzati con un nuova agenda per uscire dal buio".