Roma, 27 luglio 2020 - A fare in qualche modo da contraltare al quotidiano bollettino sui casi di Coronavirus in Italia, si fa un gran parlare del convegno 'negazionista' tenuto in Senato - e organizzato da Vittorio Sgarbi e dal leghista Armando Siri - dal titolo "Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti". Presenti tra gli altri Matteo Salvini e Andrea Bocelli.

FOCUS / Oms: casi quasi raddoppiati

Sgarbi: diamo voce a Zangrillo

Sgarbi detta la linea: "Se entriamo in un locale chiuso mettiamoci la mascherina, ma dobbiamo continuare a vivere, altrimenti Conte fra due anni dovrà chiedere 800 miliardi" all'Ue. E accusa: "Siamo stati ipnotizzati, accettando tutte le restrizioni e, quindi, quello che vorrei è che da questa riunione che teniamo oggi qui venisse fuori un manifesto della verità". Quanto ai virologi, Sgarbi ha aggiunto: "Mi fido di esperti quali Massimo Clementi, Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Guido Silvestri. Allora, o questi medici sono pazzi o i loro colleghi sono bugiardi. Questa riunione ha quindi un obiettivo molto serio: fare in modo che queste persone siano ascoltate dal governo, che ci sia un'audizione parlamentare. Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono state ascoltate. Ci sono diverse verità, non solo una. C'è quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il Covid", ha aggiunto Sgarbi, sottolineando che "esiste un rapporto ufficiale del governo tedesco che definisce il Covid-19 come falso allarme globale. Da due mesi non c'è un solo morto di coronavirus. Anche dire che il Brasile è in emergenza non è vero. Ora serve un manifesto della verità".

Salvini senza mascherina

"Io la mascherina non ce l'ho e non me la metto", dice il leader leghiusta dopo avere schivato i giornalisti, rei a suo avviso di volergli porre domande tendenziose sulla vicenda dei camici in Lombardia che ha coinvolto il governatore Attilio Fontana. Al convegno sul Covid Salvini dribbla anche le norme in vigore negli edifici pubblici. E lo fa in un modo palese, rifiutando anche la mascherina che gli è stata porta, dopo il sollecito a indossarne una, da parte di un assistente parlamentare. Il convegno si svolgeva in una sede parlamentare quale è la biblioteca del Senato, a Piazza della Minerva. Nel corso della mattinata sono intervenute personalità dei campi più disparati (a partire dal cantante Andrea Bocelli) accomunati dal fatto di avere una visione critica su come il governo e il Cts hanno affrontato l'emergenza Coronavirus in Italia. "C'è la sensazione di essere in un ritrovo di carbonari, di

negazionisti - ha detto il leader della Lega - se c'è gente strana, io qui mi trovo benissimo. La libertà di pensiero è il primo bene a rischio: c'è un fronte di chi ha un'idea diversa rispetto al mainstream. Io mi sono rifiutato di salutare di gomito. Se uno mi allunga la mano, mi autodenuncio, gli do la mano. Tanto un processo più, un processo meno. I bollettini di contagio - ha concluso rincarando la dose - sono terrorismo mediatico".

Pd: anche Trump mette la mascherina

"E' lecito, legittimo, democratico, criticare il governo per una misura adottata o per una serie di misure adottate. C'è una cosa però che non è legittima, ma solo pericolosa: sminuire la gravità del virus che ci ha colpito, rifiutare di indossare la mascherina di protezione, e tutte le regole di distanziamento che le autorità sanitarie ci hanno dato", attacca Andrea Marcucci. "In pratica - riprende, sempre su Facebook, il capogruppo Pd al Senato - quello che fa tutti i giorni Salvini, che oggi a un convegno di negazionisti in Senato di fronte alla richiesta di un funzionario si è rifiutato di mettersi la mascherina. E dire che anche Trump è stato costretto a cambiare idea".

Bocelli: ho violato il lockdown

"Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D", ammette il cantante Andrea Bocelli, che con la mente è tornato ai momenti più duri del lockdown, raccontando come li ha vissuti, oggi durante il suo intervento al convegno. Bocelli, che ha in passato raccontato di aver affrontato personalmente Covid-19 e di essere guarito, ha anche sottolineato le difficoltà per i più piccoli che si sono ritrovati senza scuola e in generale ha lanciato un appello: "Rifiutiamoci di seguire questa regola, prendiamo dei libri, giriamo, conosciamoci, parliamo, dialoghiamo".