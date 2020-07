Roma, 27 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia con i numeri di contagi, morti e guariti. Intanto sul fronte delle cure arrivano buone notizie dalla sperimentazione condotta dal San Matteo di Pavia e dall'Asst di Mantova sull'uso del plasma da donatori convalescenti . Da uno studio pubblicato su 'Haematologica' emerge infatti una riduzione consistente del tasso di mortalità tra i pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: si passa da una media precedente che oscillava tra il 13 e il 20% a un livello del 6% una volta applicata la plasmaterapia. Sono invece 21 i farmaci esistenti che hanno dimostrato di poter bloccare la replicazione del nuovo Coronavirus SarsCov2 secondo un altro studio, pubblicato da 'Nature' e realizzato da un team internazionale di ricercatori il cui obiettivo è offrire alla comunità scientifica un arsenale più ampio di potenziali armi contro il virus.

Nel mondo però il Covid non sembra incontrare ostacoli alla sua diffusione. L'Oms ha dichiarato oggi che "i casi sono quasi raddoppiati in sei settimane". Tra i nuovi contagi ce ne sono anche 61 in Cina, oltre a quello del consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Robert O'Brien. Preoccupano i numeri di coloro che hanno contratto il Covid in India, Giappone e Brasile.

Lombardia

Quarto giorno consecutivo senza decessi per Coronavirus in Lombardia, dove resta invariato a 16.801 il numero dei morti Oggi i nuovi casi registrati sono stati 34, di cui 6 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologici; mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia restano a quota 16.801. I tamponi effettuati sono stati 3.992 (totale complessivo: 1.265.549); mentre i guariti/dimessi 80 (totale 72.429, di cui 70.551 guariti e 1.878 dimessi). I pazienti covid in terapia intensiva fanno registrare +1 (a quota 14), mentre i ricoverati -2 (137). Dei 34 nuovi casi positivi, 14 sono nella provincia di Milano, di cui 7 a Milano città, 8 a Bergamo, 2 a Brescia, Como, Monza e Brianza e Lecco. Zero nuovi casi nelle altre sei province, cioè a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Veneto

Lieve rallentamento dei casi di positività in Veneto, dove si sono registrati solo 16 contagi nelle ultime 24 ore,, per un totale di 19.825 infetti dall'inizio dell'epidemia. Da tre giorni non si contano nuovi decessi: il numero totale delle vittime resta fermo a 2.064 (tra ospedali e case di riposo). C'è stato invece un nuovo ricovero ospedaliero di un paziente con Covid (sono 14 in totale), mentre sono scesi a 6 (-1) i pazienti in terapia intensiva, tutti già negativizzati.

Lazio

Sono 13 invece i nuovi casi registrati nel Lazio, "di cui 8 d'importazione". "Un caso di nazionalita' del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita - ha specificato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -. Stiamo lavorando per l'ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman". Il numero totale di casi Covid-19 in regione è arrivato a 8.567, quello dei deceduti a 861, mentre il numero totale di guariti è di 6.762. Sono attualmente positive 944 persone, 193 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 742.

