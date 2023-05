Ballottaggi, diretta: urne aperte dalle 7. La sfida dei capoluoghi e il primo turno in Sicilia e Sardegna

11:02

Ruotolo (Pd): “Da Rainews violazione par condicio”

“Non ha precedenti la violazione della par condicio alla vigilia del voto amministrativo di Rai News 24 che ha trasmesso in diretta il comizio dei leader della destra italiana. Si è già attivata la vigilanza Rai e presenteremo un esposto in Agcom col quale chiederemo di sanzionare pesantemente l’azienda di viale Mazzini. Il monocolore di destra appena insediato in Rai già fa danni”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile per l’Informazione nella segreteria Pd.