Romano Prodi: "Il Pd recuperi i moderati" - Il podcast di Marcella Cocchi

Romano Prodi e la nuova sinistra. "Siamo concreti, se il Pd vuole vincere le elezioni una coalizione è indispensabile". E alla domanda se lo spostamento di Elly Schlein a sinistra, recuperando consensi dai 5 Stelle, non rischi di far perdere per strada i moderati, il Professore risponde così: "Se vuole governare il Pd deve puntare sia sui contenuti di sinistra sia su alcuni temi che sono attribuiti alla destra". Nel podcast ‘Un altro giorno’, l'ex premier, ex presidente della Commissione europea ed ex fondatore dell'Ulivo parla anche, quasi da cittadino comune più che da economista, dell'anomalia di un'inflazione che non esita a definire "il principale problema del Paese". "Voglio sapere chi ci ha lucrato di più", dice, lanciando un avvertimento al governo. Sentite il podcast, se volete, mentre sui nostri giornali cartacei e online (il Resto del Carlino - La Nazione e il Giorno) troverete l'intervista integrale.

Ha collaborato Marco Santangelo