Martina e quei volti sfigurati: gli uomini cambiano? – Il podcast di Marcella Cocchi

Il volto sfregiato di Martina Mucci, 29 anni, è solo l'ultima immagine della violenza inarrestabile contro le donne. La collega della Nazione, Laura Natoli, che ha parlato con lei, ripercorre nel podcast la sua ansia da quando fu attaccata in gennaio a Prato da uomini con i passamontagna che le hanno lasciato segni indelebili: l'ex fidanzato di Martina, Emiliano Laurini, è appena stato arrestato, ma, secondo la Procura, altre donne sarebbero state oggetto della sua violenza. Tanto è stato fatto e si sta facendo tuttora dal punto di vista normativo, come l'ultima modifica al codice rosso promossa dalla presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. Ma il punto resta anche questo: gli uomini violenti possono cambiare? Risponde Mario De Maglie, psicologo del Cam (Centro di ascolto uomini maltrattanti): "Non si tratta di patologie ma di persone apparentemente insospettabili, e sì, solo alcuni di loro possono imparare ad assumersi le loro responsabilità".

Ha collaborato Marco Santangelo