Oroscopo di oggi venerdì 7 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 7 marzo, offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Che si tratti di amore, carriera o relazioni sociali, ogni segno avrà le sue sfide e opportunità. Gli Ariete si troveranno a un passo dal raggiungere i propri obiettivi, mentre i Toro dovranno concentrarsi sui rapporti interpersonali. I Gemelli affronteranno tensioni comunicative, mentre i Cancro sono invitati a coltivare pensieri positivi. Scopriamo insieme le previsioni per tutti i segni.

Oroscopo ariete oggi venerdì 7 marzo

Obiettivi a portata di mano nella carriera e nei sentimenti. Ottimismo e voglia di fare al meglio possibile ci guidano nella direzione giusta. Ottimi scambi con gli amici. Una proposta di entrare in società va valutata con estrema attenzione, potrebbe essere svantaggiosa. Delle ore vivaci e dinamiche come piacciono a noi.

Oroscopo toro oggi venerdì 7 marzo

Focalizzare l’attenzione sui rapporti interpersonali è fondamentale per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Il nervosismo di chi ci sta accanto potrebbe coinvolgerci: cerchiamo di rimanere distaccati.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 7 marzo

Atmosfera conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni con chi ci è accanto. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, ma un amico affidabile ci cava d’impaccio. Non siamo faciloni e organizziamo tutto a puntino.

Oroscopo cancro oggi venerdì 7 marzo

Coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un viaggio che volevamo fare da tempo, qualcosa che desideriamo da tempo, apriamoci all’esterno. Non rimaniamo chiusi in casa. Una piccola variazione dell’ambiente intorno a noi ci fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminiamola. Alcune decisioni da prendere ci mettono in ansia.

Oroscopo leone oggi venerdì 7 marzo

Non siamo convinti di come sta andando una situazione? Viviamo di più alla giornata, spingerla dove desideriamo potrebbe complicarci di parecchio la vita. La curiosità ci mette nei pasticci: se non siamo in coppia, a forza di girare potremmo finire in un labirinto. Non confidiamoci troppo con un amico, se non è fidato.

Oroscopo vergine oggi venerdì 7 marzo

Un senso d’insoddisfazione alimenta la nostra voglia di evasione e cambiamento. Di occasioni ne troveremo a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Occhio ai parcheggi, ai semafori, all’eccesso di velocità: un’infrazione potrebbe costarci una multa salata. Chiariamo i dubbi nei rapporti di lavoro e d’amicizia.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 7 marzo

Con la maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un vecchio e noioso dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con sollievo e gratitudine di tutti. In tutte le circostanze sapremo suscitare l’ammirazione e la simpatia altrui. Rispondiamo con spontaneità. Consigliato un salto al mercato o al centro commerciale.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 7 marzo

Anche se siamo oberati di impegni, scappiamo dalla città a gambe levate, un po’ di tempo speso a contatto con la natura darà alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Mentre ci godiamo una pausa, studiamo una strategia per evitare la compagnia di amici e parenti litigiosi. Alla mente servono stimoli, frequentiamo più gente.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 7 marzo

Dall’amore al lavoro tra imprevisti, intralci e colpi di scena, niente procede come vorremmo, ma fortunatamente gli amici non ci abbandonano nemmeno in questi momenti. Diversi segnali di disagio si manifestano con nervosismo, instabilità e movimenti piuttosto maldestri. Abbiamo difficoltà a valutare fatti e situazioni.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 7 marzo

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee con massima calma, a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambito professionale ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Beneficenza, volontariato, iniziative... eque e solidali.

Oroscopo acquario oggi venerdì 7 marzo

Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici e propositivi. Incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria. Sorriso a prova di bomba. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi che ci assillano per dedicarci a ciò che più ci piace. La persona che ci interessa ancora non si pronuncia.

Oroscopo pesci oggi venerdì 7 marzo

Della Luna in Gemelli non ci si può proprio fidare, tanto che, cogliendoci di sorpresa, rimette in circolo ricordi piuttosto dolorosi ed errori che vorremo soltanto dimenticare. Malintesi, dubbi, incontri con persone del passato. Attenti all’ironia per non ferire chi non ha “colpe”. Fare a braccio di ferro con il capo è senza senso.