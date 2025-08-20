Stefano De Martino, si stringe il cerchio intorno al furto dei video hot con Caroline Tronelli: il punto sull’inchiesta

Roma, 20 agosto 2025 – Si stringe il cerchio nell’inchiesta sul furto dei ‘video hot’ che ritraggono il conduttore tv Stefano De Martino in intimità con la fidanzata Caroline Tronelli. Gli inquirenti stanno scandagliando ogni dettaglio: dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso la notte d’amore trai due alla messa in rete dei filmati carpiti illegalmente.

I magistrati della procura di Roma stanno cercando il ‘bug’, quel buco nero da cui sono iniziati i guai per l’ex marito di Bèlen. Tante le ipotesi al vaglio, gli investigatori si stanno muovendo a 360 gradi per non tralasciare nessun dettaglio. La domanda è: chi ha rubato quei fotogrammi privati dall'appartamento della ragazza, mettendoli sul web? A seguire le tracce che il misterioso ladro potrebbe avere lasciato in rete sono gli agenti della Polizia postale, esperti di reati informatici. Il giallo potrebbe essere vicino alla soluzione.

Dal furto da parte di un hacher senza scrupoli – che però non si capisce perché non abbia usato i video come arma di ricatto per fare soldi – a qualcuno che potrebbe avere avuto accesso alla banca dati del sistema di sorveglianza. Sono solo alcune delle piste su cui si starebbero muovendo i pm di piazzale Clodio. La sensazione è che presto arriverà qualcosa si più concreto e forse potrebbero an che spuntare i primi nomi sul registro degli indagati.

L’inchiesta della procura capitolina è partita proprio dall’ipotesi di hackeraggio subito dalla compagna di De Martino. A dare inizio all’indagine è stata la presentazione della denuncia fatta dai legali del conduttore tv, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani. Il reato ipotizzato nell’esposto è la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, altrimenti detto ‘revenge porn’.

I magistrati procedono al momento contro ignoti in un procedimento in cui ad oggi si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno affidato le verifiche alla Polizia Postale, che tenterà di individuare gli hacker che sono riusciti a impossessarsi dei filmati e a riversarli nella rete.

Nella vicenda è intervenuto anche il Garante per la privacy, che ha disposto l'immediato stop alla divulgazione dei video hot. L'immediata iniziativa del Garante punta a limitare la diffusione dei filmati. L'Autorità per la protezione dei dati personali – ricordando che "la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti" – fa sapere di aver avviato "un'istruttoria" sul caso, al termine della quale "si riserva ogni opportuno provvedimento, sia di natura sanzionatoria che correttiva, nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate".

I legali di De Martino – che hanno depositato un esposto anche alla polizia di Porto Cervo (Sassari) – chiedono ai magistrati di risalire agli autori e, nell'atto trasmesso in procura, individuano una serie di profili legati in primo luogo alla lesione della privacy di De Martino e della compagna.

Nell'esposto si chiede di accertare e punire chiunque abbia veicolato le immagini su alcuni siti, in chat di messaggistica istantanea e anche in gruppi privati di social network. Nell'atto, i denuncianti individuano tra le condotte illecite anche quella prevista dall'articolo 612-ter del codice penale, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che prevede pene da uno a sei anni di carcere e multe fino a 15 mila euro.

I video sono stati pubblicati anche su piattaforme online e moltissimi sono stati i commenti, in molti casi offensivi, lasciati dagli utenti. Agli inquirenti, i legali hanno allegato alla denuncia anche una serie di screenshot con le affermazioni ingiuriose indirizzate al conduttore tv e alla ragazza, in modo da poter risalire agli autori.