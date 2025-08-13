Oroscopo di oggi giovedì 14 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo per l'Ariete di oggi, giovedì 14 agosto, presenta un quadro astrologico favorevole grazie all'incontro del Sole in Leone con la Luna nel segno. Questo allineamento astrale promette una giornata ricca di cambiamenti positivi, vacanze e piccoli spostamenti che offrono un benefico cambio d'aria. È il momento di rivolgersi agli altri con sollecitudine, confidando nella loro comprensione. Inoltre, è importante ascoltare il proprio corpo e concedersi il riposo necessario per affrontare al meglio le sfide quotidiane.

Oroscopo ariete oggi giovedì 14 agosto

Il Sole in Leone incontra la Luna nel segno, ed è subito festa. Vacanze, piccoli spostamenti, trasferte di lavoro che si rivelano un benefico cambio d’aria. Proviamo a rivolgerci a coloro che ci circondano con sollecitudine, confidando nella comprensione altrui nei nostri confronti. Esigenza di riposo, adeguiamoci alla natura.

Oroscopo toro oggi giovedì 14 agosto

Una giornata in partenza abbastanza tranquilla. Diamo sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendoci finalmente il meritato riposo. Dal pomeriggio limitiamo gli impegni e chiudiamo fuori eventuali interferenze per scongiurare ogni criticità. Per dare benefici alla salute del corpo, curiamo lo spirito.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 14 agosto

Grazie alla Luna mattutina, abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo più propensi ad assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Informazioni da non trascurare, per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Riformuliamo i programmi sul risparmio di energie.

Oroscopo cancro oggi giovedì 14 agosto

Circostanze irritanti dovute all’incertezza del momento. Pigrizia e spinta ad agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie. Imprevisti e contraddizioni in atto. Piccoli contrattempi per chi è in viaggio. Non imponiamoci rigide tabelle di marcia. Incomprensioni di coppia, litigi con parenti.

Oroscopo leone oggi giovedì 14 agosto

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, possiamo arrivare con facilità dove vogliamo, avere la meglio su un rivale, conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventure, attività sportive, conquiste. Una vacanza all’insegna della scoperta. Fermi nei nostri propositi, ma non troppo rigidi.

Oroscopo vergine oggi giovedì 14 agosto

Alle prese con molteplici pensieri e riflessioni derivati dalla necessità di una verifica, appariamo piuttosto sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre risorse, dedicando più tempo e cure a noi stessi. Correggiamo il ritmo che stiamo seguendo. Respiriamo profondamente per placare l’ansia.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 14 agosto

L’intesa di coppia mostra i suoi lati deboli. Divergenze in merito alla conduzione della casa, faccende di denaro, di principio o di potere scatenano malumori. L’amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci. Sfoderiamo il nostro naturale spirito conciliante.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 14 agosto

Non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci assalire da dubbi e perplessità. Se ci sembra difficile avere a che fare con gli altri, proviamo a sbrigarcela da soli, torniamo sui nostri passi. Piccole novità che preludono a grandi rinnovamenti.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 14 agosto

La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che al risveglio ci ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Non esponiamoci troppo con affermazioni azzardate.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 14 agosto

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna, nel lavoro fatichiamo a cavare a un ragno dal buco. Nel pomeriggio però passa in Toro per risollevarci. Per rendere fluida la comunicazione con il prossimo, cerchiamo di non criticare, fare classifiche, dare giudizi affrettati. Potremmo essere colti di sorpresa da un vento gelido.

Oroscopo acquario oggi giovedì 14 agosto

La Luna in Ariete rispolvera il nostro smalto al mattino. Dinamismo e coraggio ci sostengono fortemente nel lavoro, mettendo in luce le nostre migliori qualità. Un viaggio, un incontro, una notizia foriera di grande entusiasmo, capaci di infondere nuova fiducia nel domani. L’amore ci riserva eccezionali colpi di fulmine.

Oroscopo pesci oggi giovedì 14 agosto

Rilassiamoci immergendoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo necessario per il divertimento. È un autentico toccasana per il corpo e per la mente. Sono nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitiamo di fantasticarci troppo sopra e passiamo oltre. Non accordiamo fiducia a chi non la merita affatto.