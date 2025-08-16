Oroscopo di oggi domenica 17 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Domenica 17 agosto si prospetta una giornata ricca di eventi interessanti per tutti i segni zodiacali. Gli Ariete troveranno realizzazione nei nuovi contatti sociali, mentre i Toro avranno l'opportunità di migliorare il loro benessere. I Gemelli godranno di socievolezza e simpatia, e i Cancro dovranno gestire guadagni e decisioni sentimentali. I Leone avranno occasioni per esprimere la loro creatività, mentre i Vergine chiariranno ambiguità nei rapporti sociali. Ogni segno vivrà la giornata con sfide e opportunità uniche.

Oroscopo ariete oggi domenica 17 agosto

La nostra realizzazione personale arriva attraverso i nuovi contatti. Le relazioni sociali si avvalgono della parlantina sciolta e di battute spiritose. Nell’ambiente lavorativo diciamo le cose con il tono giusto e riusciamo così a mettere tutti d’accordo. Serata adatta per divertirci godendoci il momento senza pensieri.

Oroscopo toro oggi domenica 17 agosto

Abbiamo via libera per interventi volti a migliorare il benessere, ma modifichiamo con gradualità l’alimentazione per non provocare squilibri improvvisi. La nostra concretezza non manca di dare i riscontri tanto sperati. Manteniamo costante la nostra determinazione. Pianifichiamo con cura le spese e controlliamo le finanze.

Oroscopo gemelli oggi domenica 17 agosto

Con Mercurio e Marte che le tengono bordone, la Luna brilla in modo particolare per socievolezza e simpatia. Diamo corso a un’iniziativa divertente con gli amici di sempre. Nel campo professionale aspettiamoci buoni risultati. Siamo in uno stato di grazia e riscuotiamo successi. Sensazione di perfetto tono fisico e agire deciso.

Oroscopo cancro oggi domenica 17 agosto

Un buon guadagno si esaurisce in fretta, tra migliorie per la casa e per l’attività. Ma il lavoro si rivela molto produttivo, possiamo ben compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, cambiamo aria velocemente. Forse non siamo ancora pronti al grande passo. Luna utile per rassodare e scolpire braccia e gambe.

Oroscopo leone oggi domenica 17 agosto

La Luna e Mercurio in sestile ci gratificano sul piano personale e in ambito lavorativo. Troviamo il modo di esprimere pienamente la nostra creatività e la vena artistica. La mente è lucida e brillante, la volontà forte. Realizziamo le nostre più alte aspirazioni, la strada è spianata. Emozionanti occasioni d’incontro. Godiamocele.

Oroscopo vergine oggi domenica 17 agosto

Una buona giornata per chiarire alcune ambiguità nei rapporti di sociali. Per riuscire, facciamolo con leggerezza e con l’opportuna diplomazia. Allarghiamo le maglie del filtro selettivo per le amicizie, diamo un’opportunità anche a chi è differente da noi. Evitiamo bevande alcoliche e stravizi alimentari, serve maggiore equilibrio.

Oroscopo bilancia oggi domenica 17 agosto

Fermenti prodotti da una bella novità. Un viaggio, l’arrivo di una notizia ci rendono espansivi. Calamitiamo verso di noi l’attenzione di persone che contano. Nella nostra attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano di conseguenza anche le entrate. Protezioni miracolose. Sauna, pilates, massaggi: belli dentro e fuori.

Oroscopo scorpione oggi domenica 17 agosto

Studiamo un piano per cavarci d’impaccio, se ad un certo punto dovessimo trovarci ad avere a che fare con coloro che a naso non ci ispirano affatto fiducia. Chiediamo l’appoggio e l’approvazione dei familiari di cui sappiamo di poterci fidare, per un progetto di studio o di aggiornamento. Una conoscenza ci sconvolge piacevolmente.

Oroscopo sagittario oggi domenica 17 agosto

Dall’amore al lavoro, alle finanze, abbondano regali. Il bello è che arrivano da direzioni del tutto inaspettate. La sorpresa aggiunge ai doni maggior valore. Oggi gli altri ci capiscono co facilità e noi capiamo loro. Comunichiamo apertamente con i nostri cari e gli amici. L’umore è alto, sollevato da risate e complicità.

Oroscopo capricorno oggi domenica 17 agosto

Domenica piuttosto sonnacchiosa. Imperativo è evitare dispute e rompiscatole, anche a costo di seppellirci in casa per stare da soli, ma in santa pace. Competizione e ambizione? Se non facciamo sconti ai rivali, loro non ce ne faranno di sicuro. Troviamo un accordo. Agiamo spontaneamente, ché tutto vada per il meglio.

Oroscopo acquario oggi domenica 17 agosto

Una ventata di brio, grazie alla Luna in Gemelli. Grandi privilegiati l’amore e la fantasia. Facce nuove accendono in un attimo la nostra innata curiosità. Gli amici ci approvano in tutto e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che ci piace di più. Se siamo in vacanza, teniamo un diario e dei libri.

Oroscopo pesci oggi domenica 17 agosto

La voglia è di darcela a gambe per schivare prima possibile i confronti, ma se imbocchiamo la via della fuga, rischiamo di perdere in men che non si dica anche delle buone occasioni. Se navighiamo nell’indecisione, possiamo sì chiedere un consiglio, ma l’ultima parola spetta solo a noi. Presenziamo a un evento pubblico, può giovarci.