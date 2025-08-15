Oroscopo di oggi sabato 16 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, sabato 16 agosto, gli astri influenzano le nostre vite in modi diversi. Dall'impulso di spendere dell'Ariete alle tensioni familiari, fino alla ricerca di libertà del Toro e alla riflessione dei Gemelli. La Luna in Toro invita il Cancro a prendersi cura di sé, mentre il Leone deve evitare di volare troppo in alto. La Vergine guarda con piacere al ritorno alla routine, mentre la Bilancia cerca la libertà. Lo Scorpione affronta contraddizioni, il Sagittario riflette sullo stile di vita, il Capricorno si gode la compagnia degli amici, l'Acquario affronta sfide quotidiane e i Pesci trovano serenità nelle relazioni.

Oroscopo ariete oggi sabato 16 agosto

In mattinata mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono affatto. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Tensioni familiari. La vicinanza non aiuta, in casa o sotto l’ombrellone, la mancanza di spazio ci toglie l’aria. Fraintendimenti. Curiamo maggiormente il dialogo.

Oroscopo toro oggi sabato 16 agosto

Complice il quadrato Sole-Luna, il lato più libertario di noi fa a pugni con il conformismo che tentiamo di dissimulare. Inutile prendersela con gli altri. Lievi frizioni da risolvere negli affetti. Un modo fantastico per appianarle è a base di coccole, abbracci, parole gentili. Dedichiamoci a un passatempo che ci appassiona.

Oroscopo gemelli oggi sabato 16 agosto

Clima poco stimolante, con la Luna alle nostre spalle che ci sottrae l’entusiasmo di cui abbiamo bisogno. Lo stesso ambiente, i soliti amici, tutto già visto. Puntiamo sulla bella serata. È proprio strano per noi avere voglia di stare da soli a rimuginare sul comportamento di una persona cara. Se la mente non è serena, il corpo fa capricci.

Oroscopo cancro oggi sabato 16 agosto

Con la Luna in Toro, svegliamoci pensando a noi. Facciamoci belli, rendiamo più confortevole la casa. Acquistiamo un oggetto di antiquariato che teniamo sottocchio da tempo. Atmosfera leggera allietata da sorprese, da amici pronti a condividere con noi sogni, bisogni e progetti. Messaggi e videochiamate accorciano le distanze.

Oroscopo leone oggi sabato 16 agosto

Sotto il freddo raggio argenteo della Luna in Toro, il Sole ci e si ridimensiona. Ci piace apparire, essere al centro del mondo, ma in questo modo rischiamo una figuraccia. Ricordiamoci Icaro e la sua aspirazione di volare sempre più alto. La sua storia non è stata a lieto fine. Indossiamo il giallo, colora l’umore e i pensieri.

Oroscopo vergine oggi sabato 16 agosto

Ferragosto è passato, e già guardiamo con piacere al ritorno alla quotidianità. Come il gioco, la festa più chiassosa dell’anno è bella, ma soltanto se dura poco. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è la più efficace. Godiamoci la dolcezza di questa notte di mezz’estate.

Oroscopo bilancia oggi sabato 16 agosto

La pausa estiva sta finendo? Coroniamola al meglio con una giornata all’insegna della totale libertà. Adattiamo orari e regole alle nostre esigenze profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se è da tanto che siamo abituati a stare sull’attenti. Trascorriamo le ore senza porci alcun obiettivo particolare.

Oroscopo scorpione oggi sabato 16 agosto

Sabato pieno di contraddizioni, sotto il tiro del Sole e della Luna che ci inclinano rispettivamente all’iperattività e alla pigrizia. L’equilibrio sta sempre nel mezzo. Diamo un’altra opportunità a una nuova conoscenza, prima di decidere che non è adatta a noi. Lasciamo che sia. Pranzi o cene in posti affollati? Non è il caso.

Oroscopo sagittario oggi sabato 16 agosto

Approfittiamo di questo momento sospeso per modificare una volta per tutte lo stile di vita, specie se anche in vacanza abbiamo fatto di tutto tranne che riposare. Le ferie hanno un loro perché, solo in funzione di un viaggio, di un’esperienza nuova, altrimenti è pura noia. Fido ringrazia per la passeggiata o corsa nel verde.

Oroscopo capricorno oggi sabato 16 agosto

Bella giornata con la Luna in Toro fino a stasera. Ritagliamoci del tempo per gli amici più cari, accettiamo un invito capace di riconciliarci con il mondo intero. Concediamoci un’avventura virtuale o reale, con la possibilità di comparire a sorpresa o sparire nel nulla. La condizione economica regge bene. Che sollievo!

Oroscopo acquario oggi sabato 16 agosto

Meglio starci a un miglio di distanza, oggi che ci tocca fare presenza in spiaggia, controllare i bambini e rinunciare a rilassarci. Un’impresa eroica. Abbiamo un bel daffare in casa, tra pulizie, cucina e l’amato un po’ brontolone. E se mollassimo tutto? Tacere per questa volta potrebbe essere la decisione più saggia.

Oroscopo pesci oggi sabato 16 agosto

Atmosfera tranquilla, lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scopriamo o riscopriamo il piacere delle amicizie vecchie o nuove. La vita di coppia scorre placida in tutta serenità e alcuni nuovi incontri possono segnare una buona partenza. Il cambiamento è positivo e porta fortuna, se non ostacolato.