Oroscopo di oggi mercoledì 13 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 13 agosto, l'oroscopo ci invita a esplorare le influenze astrali che la Luna in Ariete esercita su Venere e Giove. Ogni segno zodiacale affronta sfide uniche, dai ritardi e disguidi per l'Ariete, alla necessità di ravvivare la passione per il Toro. I Gemelli godono di un aumento di fiducia, mentre il Cancro si sente sotto pressione. Il Leone affronta gli imprevisti con coraggio, e la Vergine è chiamata a sostenere gli amici. Scopri come queste dinamiche celesti influenzano il tuo segno oggi.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 13 agosto

La Luna nel segno in conflitto con Venere e Giove pone un punto interrogativo alla giornata. Di qualche ritardo o disguido dobbiamo obbligatoriamente tenerne conto. Non è il caso di tentare la fortuna al gioco. Non esageriamo con gratta e vinci e macchinette mangiasoldi. Contro il mal d’amore, affiniamo una strategia.

Oroscopo toro oggi mercoledì 13 agosto

Nei sentimenti dimentichiamo piccole divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito, invece di sognare sciocche trasgressioni. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare. Siamo stabili e affidabili, ma attenzione alla noia.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 13 agosto

Battaglie sociali, conquiste, successi personali elevano di molto il livello della fiducia che riponiamo in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso l’allegria. La Luna in Ariete ci regala una marcia in più. Rialziamoci dopo una caduta e torniamo in gioco con coraggio. Possibile riavvicinamento di una persona del passato.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 13 agosto

La Luna, in quadratura pure ostile a Giove e Venere, ci fa sentire il fiato sul collo. Sentirci sotto esame non aiuta affatto, prendiamoci tutto il tempo che occorre. Stato d’animo ballerino, incerto fra l’osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità. Esprimiamo il malcontento, ma senza puntare i piedi.

Oroscopo leone oggi mercoledì 13 agosto

Complice la Luna in Ariete e la vivacità che immancabilmente ci infonde, teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti che ci troviamo ad affrontare. Potremmo giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare. Non facciamo dell’orgoglio il cavallo di battaglia.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 13 agosto

Momento ideale per mettere al servizio degli amici le nostre spiccate capacità pratiche. Qualcuno ha urgente bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo sempre e comunque. Venere e Giove sono a noi propizi, ma rischiano di rimanere al palo. Svegliamoci dal letargo, è estate. Evitiamo le congetture prive di consistenza.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 13 agosto

Qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo, oggi l’emotività gioca a nostro sfavore. Agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l’equilibrio familiare va rivisto e ricreato. Alcune scelte non possono più essere rimandate.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 13 agosto

Venere e Giove in Cancro sono quanto di meglio potevamo sperare, per affrontare, senza dare in escandescenze o perderci d’animo, le grane lavorative di questo momento. Siamo ben forniti di fascino e di passione, ma convinciamo Cupido a non aver fretta di scoccare la freccia. Teniamo per noi alcune confidenze di un collega.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 13 agosto

Basta il transito della Luna in Ariete, per tornare finalmente a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della nostra vita. Grande voglia di rivalsa dopo una sconfitta che ancora brucia, per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna. Carica ed entusiasmo, per raccogliere sfide ardue.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 13 agosto

Luna in Ariete contraddittoria, stimolante, ma anche piena di intralci. Per evitare guai, teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Il cielo dirige il suo sguardo sul nostro benessere. Serviamoci delle strategie a noi più congeniali per preservarlo. Infusi rilassanti, cibi leggeri ed esercizio fisico.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 13 agosto

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa? Tutto bene, se siamo soli, ma se abbiamo una storia solida, pensiamoci su. Fra la necessità d’indipendenza e il piacere di essere in due è scontro aperto, ma il destino ci mette lo zampino. Determinati fuori, incerti dentro. Che caos che dobbiamo affrontare!

Oroscopo pesci oggi mercoledì 13 agosto

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il di certo nostro punto di forza e l’intuito ci sostiene costantemente, anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno, ma promette bene. Per fare conquiste, sfoderiamo il fascino. Una dichiarazione inaspettata da una vecchia fiamma.