Oroscopo di oggi venerdì 15 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, venerdì 15 agosto, offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'amore al lavoro, passando per il benessere personale, le previsioni astrologiche guidano i nati sotto i diversi segni in una giornata ricca di emozioni e riflessioni. Scopri come affrontare al meglio le sfide quotidiane e cogliere le opportunità che il cielo ha da offrire. Che tu sia Ariete, Toro, Gemelli o un altro segno, preparati a vivere una giornata all'insegna dell'armonia e della scoperta interiore.

Oroscopo ariete oggi venerdì 15 agosto

In amore, se siamo ancora in bilico fra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento giusto per decidere. Aspettiamo un segno del destino. Ottima intesa con gli amici nell’attuazione di un progetto comune, che getta solide basi per il nostro domani. Pensiamo ad acquisti o importanti ristrutturazioni di immobili.

Oroscopo toro oggi venerdì 15 agosto

La Luna nel segno scombina la nostra quiete sonnecchiante, sussurrandoci all’orecchio che ad accontentarci c’è poco da godere e molto da rimpiangere. La temperatura sale, spiagge e città si popolano di eventi tutti da vivere. Cosa aspettiamo a buttarci nella mischia? Frutta fresca e verdura cruda da aggiungere alla dieta.

Oroscopo gemelli oggi venerdì 15 agosto

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove anche in campo professionale. Un progetto che ci sta particolarmente a cuore riesce a prendere forma. Equilibriamo le ore di riposo e quelle di attività.

Oroscopo cancro oggi venerdì 15 agosto

Armonica a Giove e Venere, la Luna, con un soffio di tenerezza, spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente, la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico regala pillole di buonsenso e di saggezza. Propositi costruttivi per chi intende metter su famiglia. La forma è buona. Fiore all’occhiello, il fascino.

Oroscopo leone oggi venerdì 15 agosto

Il sestile fra Mercurio e Marte agevola notevolmente la comunicazione. Niente passi falsi, specie con collaboratori e soci in affari, rischiamo di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali. Anche se in coppia c’è da discutere, l’orgoglio ci appanna la vista. Occhio all’umore particolarmente suscettibile.

Oroscopo vergine oggi venerdì 15 agosto

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo e alla realtà dei fatti, oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti da adottare per la casa e la famiglia. Serata sorprendente e trasgressiva per i cuori liberi.

Oroscopo bilancia oggi venerdì 15 agosto

Momento poco brillante per la vita affettiva, qualche dubbio e piccole gelosie ci assillano? Parliamone con un amico, di quelli veri, che ci può aiutare a vederci chiaro. Ogni tanto abbiamo bisogno di mettere mano alle nostre cose e ai pensieri: l’ordine porta chiarezza mentale. Vecchi malanni trovano giovamento in cure alternative.

Oroscopo scorpione oggi venerdì 15 agosto

Una girandola di emozioni riporta a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Facciamo piazza pulita di questi ricordi e ragioniamo con il cuore. Viviamo e lasciamo vivere serenamente. Condividiamo le esperienze con il giusto entusiasmo, abbassiamo la guardia. Una lunga passeggiata nel verde rilassa e schiarisce le idee.

Oroscopo sagittario oggi venerdì 15 agosto

Una giornata che richiama alla semplicità e alle piccole cose. Adatta per il giardinaggio, i lavori nell’orto e l’attività di volontariato. La Luna ci osserva di nascosto e ci invita a una maggiore costanza, per ridurre i poco salubri eccessi. Una corsa con il cane serve per fare movimento, approfittiamo dei vantaggi.

Oroscopo capricorno oggi venerdì 15 agosto

La Luna in Toro si rivela una piacevole compagna di viaggio. Con il suo aiuto, rimaniamo con i piedi per terra e ci godiamo quello che c’è. Invitare dei parenti o degli amici a cena, per una riconciliazione, potrebbe rivelarsi un’idea eccellente da sfruttare. Esercizi mirati per sciogliere la zona cervicale e ritrovare benessere.

Oroscopo acquario oggi venerdì 15 agosto

Malumore dichiarato, se anche oggi, che quasi il mondo intero è in vacanza, fuori o in casa, a causa di un’emergenza, ci tocca invece lavorare. Per noi esistono solo il presente e il futuro, ma il cielo ci invita a guardare al passato con benevolenza per costruire il domani. Questioni noiose e impreviste ci infastidiscono.

Oroscopo pesci oggi venerdì 15 agosto

Navighiamo nel nostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto tranquillo. L’amore scorre liscio come l’olio e procediamo sicuri seguendo la rotta. Siamo stanchi soltanto al pensiero delle molte cose da fare? Per acquistare energia, mettiamoci all’opera. Un accessorio colorato, l’espressione gioiosa fanno la differenza.