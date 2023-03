Napoli, nuovo agguato: uomo colpito da 4 colpi di pistola a Castellamare

Un bossolo di pistola trovato dai carabinieri

Napoli, 21 marzo 2023 - Proseguono tragicamente senza sosta gli agguati a colpi di pistola a Napoli e nel territorio.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nel Napoletano, sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo ferito. I militari, spiega una nota, hanno accertato che si tratta di "Luigi Guarro, 44enne oplontino, ferito verosimilmente con arma da fuoco". Quattro i colpi esplosi che lo hanno raggiunto "alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio". Il fatto sarebbe accaduto in via Torretta di Siena ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. L'uomo, precisano i militari, non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso.

La notte precedente è stato ucciso Francesco Pio Maimone, nato a Pozzuoli, 19 anni fa, e residente nel quartiere Pianura di Napoli. Il giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto, sparato durante una lite che neppure lo riguardava, un alterco scoppiato solo per un piede pestato davanti a un noto chiosco di Mergellina, sul lungomare del capoluogo partenopeo.

Proprio oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, per ricordare la figura di don Peppe Diana, ucciso 29 anni fa dalla Camorra, nella Giornata dedicata al ricordo delle vittime di mafia.

