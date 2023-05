Pompei, cane poliziotto fiuta 40 chili di droga in garage

Napoli, 27 maggio 2023 - I carabinieri della stazione di Pompei, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne incensurato del posto. Durante una perquisizione nel suo garage, i militari hanno sequestrato 38 chili e 800 grammi di marijuana, suddivisi in grosse buste trasparenti sulle quali erano impressi i nomi della varietà di stupefacente. Il 34enne è ora in carcere in attesa di giudizio.

Le ‘bionde’ stoccate in due box

Sempre in due box i carabinieri della sezione di Marano di Napoli e della tenenza di Melito hanno trovato 100 chili di sigarette, tutte senza i sigilli dei monopoli di Stato. A finire in manette F.R., 29enne melite già noto alle forze dell’ordine. I locali perquisiti erano utilizzati da Rinaldi per stoccare stecche di “bionde” da piazzare sul mercato nero. Il carico è stato sequestrato e il 29enne è stato arrestato. Ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.