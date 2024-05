Voto di scambio a Napoli, nel mirino due clan della camorra: 7 arresti

Napoli, 6 maggio 0224 – Scambio di voti a Napoli, sette arresti per corruzione elettorale con l’obiettivo di agevolare la camorra. Nel mirino, i clan Fusco-Ponticelli e De Micco-De Martino. È in corso dalle prime luci dell'alba di oggi il blitz tra il capoluogo e Torre del Greco per eseguire i mandati di custodia cautelare emessi dalla Dda partenopea.

Sei arresti in carcere e uno ai domiciliari: è il bilancio dell’operazione dei carabinieri. L’indagine si è concentrata nelle zone tra i quartieri napoletani di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio e Cercola.

Gli indagati sono accusati di scambio elettorale politico-mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi. Delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i due clan napoletani. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata dal procuratore Nicola Gratteri.

Notizia in aggiornamento

