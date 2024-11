Tragedia di Ercolano: l’edificio della fabbrica esplosa apparteneva a una 13enne Il proprietario reale era il padre 38enne: è stato denunciato per omicidio colposo plurimo aggravato, disastro colposo e per detenzione illecita di materiale esplodente. La zona della deflagrazione è stata bonificata e messa in sicurezza