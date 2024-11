Esplosione alla fabbrica di Ercolano, si indaga per omicidio e disastro colposo

Napoli, 19 novembre 2024 - La procura ha aperto un fascicolo sull'esplosione della fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano, ma al momento non risulta nessun nome tra gli indagati. Sono tre le vittime dello scoppio, avvenuto intorno alle 15 di ieri: due gemelle di 26 anni di Marigliano, Sara e Aurora Esposito, e un ragazzo albanese di 18 anni residente a Napoli, Samuele Tafciu. Intanto è ricomparso il proprietario dell’area, che si è detto estraneo all’attività illegale.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell'area dopo la deflagrazione, un boato che ha portato alla distruzione dell’intero fabbricato. Ci sono volute ore per risalire all'identità delle vittime: sotto le macerie sono stati trovati soltanto i resti delle tre persone decedute. È servito l'aiuto dei cani molecolari per trovare qualche traccia utile all’identificazione.

"Datemi una pistola, mi voglio sparare". Queste le parole rivolte alle forze dell'ordine dal padre del 18enne di origine albanese morto nell'esplosione.

Il proprietario del fondo in cui sorgeva il fabbricato è rimasto irreperibile per molte ore, tant'è che sul momento si sospettava fosse finito sotto le macerie. Invece, era vivo ed è stato poi trovato e ascoltato dai pm della procura di Torre Annunziata. L’uomo ha detto di non essere a conoscenza dell'attività illegale attività all’interno della fabbrica.

Sono in corso accertamenti sulla causa dell'esplosione: non si esclude possa essere dipesa anche dall'inesperienza di chi stava lavorando ai 'botti' in quel momento. Da alcune testimonianze, infatti, risulta che fosse per tutti il primo giorno di lavoro. In nero e probabilmente sottopagato.