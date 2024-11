Esplode la bombola del gas, crolla il tetto di una casa: madre e figlio feriti mentre dormivano

Roma, 19 novembre 2024 - Esplode una bombola del gas e crolla il tetto di una casa. Due persone sono rimaste ferite: la mamma e il figlio, coinvolti dal crollo mentre dormivano. È successo stamattina ad Artena, a sud di Roma. I due feriti non sono in pericolo di vita.

Un caso molto simile all’esplosione avvenuta ieri in una villetta ad Ardea, nella periferia della capitale, sempre per una bombola di gas, dove una donna è rimasta gravemente ferita. Sempre a Roma, ieri una mamma e il figlio 13enne sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio.

Lo scoppio e le fiamme

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 7 in Contrada Abbazia, verosimilmente per una fuga di gas da una bombola, e ha danneggiato la cucina provocando il crollo del tetto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro e quelli della stazione di Artena insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

Feriti mentre dormivano

Spente le fiamme, che si sono propagate verosimilmente per una fuga di gas da una bombola, sono state soccorse le due persone presenti all'interno dell'abitazione, una donna e il figlio, che dormivano.

I due feriti, non in pericolo di vita, sono stati trasportati uno all'ospedale di Colleferro e uno al Sant'Eugenio. L'esplosione ha danneggiato la cucina provocando il crollo del tetto. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile in corso.