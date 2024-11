Napoli, 18 novembre 2024 - Esplosione in un edificio di Ercolano, in provincia di Napoli. L'episodio è avvenuto in via Patacca. Sarebbero almeno due i morti accertati. Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano.

L'esplosione riguarderebbe un fabbricato che ospita una fabbrica di fuochi di artificio, non è ancora chiaro se autorizzata.