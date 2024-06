Incendio Camaldoli, pioggia di cenere su Napoli. Il prefetto: “La situazione preoccupa”

Napoli, 20 giugno 2024 – C’è voluto più di un giorno per domare l’incendio di Camaldoli, la zona coinvolta da un rogo di grandi proporzioni, scoppiato ieri mattina a mezza collina. L’ipotesi è di natura dolosa.

Nonostante le fiamme siano iniziate in mattinata, sembra che allarme sia scattato solo nel pomeriggio di ieri. Dalla collina dei Camaldoli, l’incendio è poi sceso fino a valle, interessando una vastissima area della città di Napoli.

Ventiquattrore dopo, alle 13 di oggi, l’incendio era quasi spento. “La situazione preoccupa: da ciò che mi dicono i vigili del fuoco, appare critica, ma non di pericolo. Le fiamme non sono ancora spente, ma conto che lo siano nell'arco delle prossime ore”. Ad annunciarlo è il prefetto Michele di Bari.

La pista: matrice dolosa

Secondo i primi rilievi, non ci sarebbero dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio e sono in corso accertamenti per cercare di trovare delle tracce che possano aiutare ad individuare i responsabili. Con il passare delle ore, ieri l’incendio si è allargato in modo molto preoccupante: sono state coinvolte anche le zone di Soccavo e Pianura, facendo ricadere su tutto il territorio cittadino una pioggia di cenere.

Di Bari: “Tutelare la salute delle persone”

“Abbiamo la necessità, in primis, di tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Da ieri sera – continua il prefetto – con le forze di polizia, abbiamo separato l'area del rogo dall'abitato. Da stamattina, poi, nell'area interessata stanno operando due mezzi aerei, oltre a otto squadre dei vigili del fuoco e volontari”.

Notte di inferno a Camaldoli. “L'attività notturna dei vigili del fuoco – ricorda il prefetto – è apparsa subito complicata. Ragione per cui le squadre impegnate sono state nei punti più vicini alle fiamme e di lì hanno operato”.

Polemica sui soccorsi

In tutto sono tre gli aerei dei vigili del fuoco che sono stati impiegati nelle operazioni di spegnimento. Già da ieri cresce comunque la polemica sull'entrata in funzione della macchina dei soccorsi, visto che l'incendio si sarebbe sviluppato già dalle 10.30 della mattina, mentre le operazioni di spegnimento sarebbero state avviate alcune ore più tardi, dopo le 16.