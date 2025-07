Assemblea industriali Napoli, sotto i riflettori il futuro della città

Roma, 12 luglio 2025 – Un parterre di eccezione alla Mostra d'Oltremare per l'assemblea degli industriali di Napoli. Un appuntamento che ha messo sotto i riflettori il futuro della città ma anche di un Mezzogiorno che è diventato negli ultimi anni il locomotore del Paese. Ma per l'occasione si sono mossi da Roma tre ministri (quello delle politiche europee e del Pnrr, Tommaso Foti, quello delle Politiche del mare, Nello Musumeci, e quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso) oltre al neosottosegretario con delega per il Sud, Luigi Sbarra. Alla sua prima uscita ufficiale. Non ha voluto far mancare la sua voce la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un video messaggio ha ribadito d'importanza del Sud nello sviluppo del paese.

Sottolineando la forte crescita che si è avuta negli ultimi anni e soprattutto l'interconnessione fra l'economia del Nord e l'economia del Sud che smentisce i classici luoghi comuni sulla contrapposizione fra le due aree del paese. Fitta anche la presenza di politici, a partire dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Buonavitacola e il sindaco della Città e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. Ma nei corridoi dell’auditorium della Mostra ci sono stati fitte discussioni fra il plenipotenziario di Forza Italia a Napoli, l’eurodeputato Fulvio Martusciello e il candidato in pectore del campo largo per le regionali, l’ex presidente della Camera, Roberto Fico. A moderare la giornata e la tavola rotonda con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha chiuso l’assemblea, la direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, Agnese Pini.

In platea, a testimoniare l’attenzione del nostro giornale sui temi legati alla città e al Sud anche Mauro Lisi, Chief Operating Officer (Coo) della concessionaria pubblicitaria SpeeD, parte del gruppo Poligrafici Editoriale Monrif. A fare gli onori di casa il presidente dell’Unione degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci e il direttore generale dell’associazione, Francesco Benucci. Ma era presente tutto il gotha dell’imprenditoria napoletana, a cominciare dall’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato e da Marilù Faraone Mennella. Ai lavori ha partecipato anche la Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio. Ma in platea, fra gli altri nomi noti, l’ex presidente dell’Ice, Riccado Monti, Antonio Amato, Guido Bourelly, Pierluigi Petrone, Vittorio Genna, Simona Capasso, Carlo Palmieri, Vito Grassi, Gianna Mazzarella, Giuseppe Rocco, Andrea Bachrach, Giovanni Abete, Daniela Chiariello. E, ancora, Paolo Scudieri, Alfredo Ferraro, Giancarlo Carriero, Maurizio Colella, Paolo Malato, Umberto Caccioppoli, Tommaso Isernia, Pasquale Bisogno, Giuseppe Maiello, Diego Guida, Marco Mensitieri, Nino Salemme, Davide Esposito, Bianca Imbembo, Gaetano Liguori, Marco Scherillo, Gabriele Fasano, Giuseppe Altamura, Maria Caputo e molti altri.