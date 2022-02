Napoli, 10 febbraio 2022 – Sale di un punto l’incidenza del virus in Campania, in controtendenza rispetto a quanto sta accadendo a livello nazionale. Mentre la Fondazione Gimbe ha rilevato un calo dei contagi del 27,9% in tutta Italia, in Campania cresce il rapporto tra positivi e tamponi, passando dal 12,02 di ieri al 13,02% del bollettino di oggi. Sono infatti 7.362 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 56.503 test esaminati. Ieri i casi erano quasi 8mila, ma con un numero più alto di tamponi esaminati.

Vaccino Novavax Italia, Magrini (Aifa): "Arriverà il 24 febbraio"

Le nuove vittime sono 20, di cui 14 decedute nelle ultime 48 ore e sei risalenti ai giorni precedenti. Migliora nettamente il dato dell'occupazione dei posti letto nei reparti di degenza, dove oggi ci sono 1.270 ricoverati (-42 in un giorno), mentre rimane sostanzialmente stabile quello delle terapie intensive, a quota 80 (+1). Nel resto del Paese, si sta registrando una graduale discesa dei ricoveri in area medica (-7,7%) e delle terapie intensive (-11,2%).

Vaccini sotto la media nazionale

In Campania la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 78,6%, una percentuale nettamente inferiore rispetto ad una media italiana dell’82%. Numeri a cui va aggiunto un ulteriore 4,1% (media Italia 3,4%) dei cittadini solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'82,3% (media Italia 83,5%).

La popolazione della fascia pediatrica 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 17,6% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 13,9% (media Italia 14,2%) solo con prima dose. Lo comunica la fondazione Gimbe.

Gimbe: “Fine pandemia? Distorsioni della realtà pericolose”

È cauta la posizione del residente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sulla situazione che sta attraversando tutte le regioni. "Con l'avvicinarsi della scadenza dello stato di emergenza, la cui estensione non è più giustificabile in Parlamento, si stanno insinuando nel dibattito scientifico e politico termini che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale: dalla circolazione endemica del virus addirittura all'imminente fine della pandemia”, dice Cartabellotta.

“Distorsioni della realtà molto pericolose – sottolinea il presidente Gimbe – perché eccesso di ottimismo e disinformazione se da un lato non aiutano a contrastare l'esitazione vaccinale, dall'altro rischiano di legittimare decisioni azzardate e rischiose, come la decadenza dell'obbligo di mascherina negli ambienti chiusi". Cartabellotta osserva che “siamo nella fase discendente della quarta ondata, ma la riduzione della circolazione del virus è sovrastimata da una minore attività di testing, il calo della pressione sugli ospedali è lento e spesso irregolare e la curva dei decessi ancora non accenna a scendere”.

A fronte, però, “di elevate coperture vaccinali, booster incluso, e dell'arrivo della primavera, i dati legittimano – conclude – un cauto ottimismo finalizzato al graduale allentamento delle misure".

Bollettino in aggiornamento