Napoli, 12 febbraio 2022 – Resta stabile il tasso di incidenza del virus in Campania, che oggi registra uno scarto al ribasso talmente minimo da fare emergere un trend costante. Con 6.257 nuovi positivi emersi su 51.071 tamponi esaminati, l’incidenza scende al 12,25%, mentre ieri era al 12,67%.

In calo, per la prima volta da giorni, il numero dei decessi. Sono 15 i morti riportati oggi dal bollettino regionale, di cui 6 persone decedute nelle ultime 48 ore e 9 nei giorni precedenti, ma registrati solo ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri). Calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri).

Il quadro generale

Dai primi dati regionali diffusi nella mattinata di oggi, si conferma la tendenza in corso ormai da diversi giorni di costante calo dei contagi. Ecco i dati di oggi.

Ancora alti i numeri dei no-vax in Italia. Il bollettino dell’Unità di crisi nazionale segnala che sono 5.339.679 gli italiani al di sopra dei 50 anni ancora senza prima dose di vaccino anti Covid: una settimana fa erano 5,8 milioni. Gli ultracinquantenni 'no vax' sono 1.404.960, centomila in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Bollettino in aggiornamento