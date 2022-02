Roma, 10 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi del ministero della Salute con l'ultimo aggiornamento sui contagi Covid in Italia. Dai dati diffusi in mattinata dalle prime Regioni sembra confermarsi la tendenza in calo vista degli ultimi giorni (qui i dati del 9 febbraio). E che la situazione generale dell'epidemia sia in fase di miglioramento, si avverte anche all'estero dove sono ormai molti i Paesi che hanno annunciato una riduzione delle restrizioni nelle prossime settimane. Un altro segnale positivo arriva dai vaccini con la possibilità di avere a disposizione in Italia dal prossimo 24 febbraio un quinto preparato anti Covid, il Novavax che è un vaccino proteico come quelli antinfluenzali.

Si conferma il calo della curva dei contagi Covid in Veneto, 7.427 i nuovi positivi in 24 ore. Le vittime sono 27, per un totale di 13.480 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 1.250.599 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus. Lo riferisce il bollettino della Regione. Flette in maniera decisa il dato degli attuali positivi, 132.132 , 11.966 meno di ieri. In forte calo il numero dei malati Covid ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari vi sono oggi 1.635 pazienti (- 61), nelle terapie intensive 148 (-8).

Oggi in Puglia si sono registrati 5.778 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 40.824 test giornalieri eseguiti (positività 14,1%). Sono 21 le persone decedute. Delle 101.544 persone attualmente positive, 748 sono ricoverate in area non critica (ieri 747), 68 in terapia intensiva (ieri 67).

In Toscana 4.946 nuovi casi di coronavirus, su 12.891 tamponi molecolari e 32.362 antigenici rapidi, 28 morti e 11.024 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Nell'ultima giornata il tasso di positività si ferma al 10,9% sul totale dei tamponi e al 59,7% in relazione alle nuove diagnosi, mentre decelera in misura importante la pressione sugli ospedali. I ricoverati nelle aree Covid sono complessivamente 1.295 (-53 rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (sei in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 803.458 i contagi accertati, 702.261 le guarigioni e 8.561 i decessi. Prosegue a ritmo intenso anche la contrazione dei numeri delle quarantene. In base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie, scendono a 91.341 gli isolamenti domiciliari di asintomatici e malati lievi (-6.053 in un giorno) e a 34.263 le sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti (-3.347).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 2.935 casi di Covid-19 (527 i sintomatici), con 7.158 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 41% (ieri era al 39,7% con 3.213 casi); l'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è scesa per l'undicesimo giorno consecutivo, passando da 1400,49 a 1289,12. Sono complessivamente 361 (-6) i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche e 48 (-3) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 50 pazienti (-1), il 73% dei quali non è vaccinato, e il tasso di occupazione dei posti letto è al 19,5%; sono 68 (+2) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 243 (-7) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 30,2%. Nelle ultime 24 ore è stata registrata una vittima correlate al Covid-19. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.491 morti.

Nelle ultime 24 ore in Umbria ci sono stati 1.318 nuovi contagiati che a fronte di oltre 1.450 guariti portano il numero degli attualmente positivi a 16833, in calo rispetto al giorno prima (17009) e in maniera più marcata a una settimana fa (22.066). I decessi sono stati 6, rispetto ai 5 di ieri. Diminuiscono le persone in isolamento contumaciale, 16.622; i ricoverati sono 211 di cui 9 in terapia intensiva.

Nella giornata di ieri in Basilicata sono stati processati 4.678 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 685 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 814 guarigioni. Inoltre, è stato registrato il decesso di 2 persone. In totale sono 101 le persone ricoverate: 51 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 50 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

In Molise i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 430 (ieri 528) con 1 decesso (ieri 1). Nella provincia autonoma di Bolzano il bollettino odierno conta 990 nuovi positivi (1.003 ieri) e 2 decessi (3 ieri).