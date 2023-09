Campi Flegrei, due scenari di rischio: ecco il migliore e il peggiore secondo gli esperti

Napoli, 28 settembre 2023 – Lo sciame sismico sembra avere dato una tregua, ma la paura non si ferma. È alta la preoccupazione dei napoletani, che da tempo sono pronti a tutto con un piano di evacuazione già in tasca. Dopo la scossa di magnitudo 4.2 di ieri – la più forte dal 1984 – si aprono diversi scenari su quanto potrebbe accadere ai Campi Flegrei di Napoli. Ecco cosa dicono gli esperti.

Sono due i possibili scenari relativi all'evoluzione della situazione dei Campi Flegrei: il migliore è che la crisi di bradisismo in corso arrivi al termine, come era accaduto per quella del 1983-84. Due anni di scosse e poi la calma. Il peggiore è un'eruzione simile a quella del 1538, che ha distrutto il villaggio medievale di Tripergole e ha portato alla nascita del Vulcano Nuovo. A sostenerlo è il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, che oggi ha illustrati i due possibili scenari davanti alla Commissione Ambiente della Camera.

“È un'evoluzione che non conosciamo e che monitoriamo”, ha detto Doglioni. “Lo scenario meno critico è una situazione analoga alla crisi del 1982-84”, una crisi bradisismica che “è durata 2 anni poi si è fermata”. Ma, al momento, “lo scenario più critico è un'eruzione come quella del Monte Nuovo”, del 1538, la più recente delle oltre 70 eruzioni esplosive avvenute nei Campi Flegrei.

Un evento molto diverso da quello avvenuto 39.000 anni fa, quando l'eruzione liberò oltre 400 metri cubi di materiale. Nel caso di un'eruzione, ha aggiunto il presidente dell'Ingv, “non sappiamo né quando né dove, potrebbe avvenire e, per quanto piccola, provocherebbe un disagio sociale”. In ogni caso “è impossibile pensare che i Campi Flegrei si spengano perché sono un vulcano attivo”.

Prudenza da parte del Governo, il primo obiettivo al momento è non creare panico tra la popolazione. "Non possiamo creare allarme, ma non possiamo neanche sottovalutare: serve grande equilibrio”, dice il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

“Ho incontrato i sindaci per fare il punto della situazione – continua Musumeci – e abbiamo concordato tre obiettivi: un piano sulle fragilità degli edifici, un piano razionale di evacuazione che tenga conto dell'esistente e, infine, un piano per la comunicazione per rendere più consapevole la popolazione".

"Stiamo lavorando per passare subito alla fase operativa. Devo però dire che i 'doppi linguaggi' degli scienziati su questi temi non aiutano”, sottolinea il ministro Nello Musumesi. “Il Governo ha tutto l'interesse a intervenire in maniera seria e concreta. Nei prossimi giorni farò un sopralluogo con i tecnici – aggiunge Musumeci – stiamo monitorando la situazione h24. Certo è che la natura è imprevedibile, stiamo cercando soluzioni per mitigare l'esposizione al rischio".