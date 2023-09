Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa a Napoli: magnitudo 4.2. Paura nella notte gente scesa in strada

Napoli, 27 settembre 2023 – Notte di terremoto nel Napoletano, abitanti svegliati nel cuore della notte da un altro sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima scossa alle 3.35 di oggi ed è stata la più forte tra quelle avvenute nelle ultime settimane: magnitudo 4.2. L’ultima scossa così intensa risale a 39 anni fa. L'epicentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità: vetri e lampadari hanno tremato per alcuni secondi, gettando nel panico i napoletani. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Sono ancora in corso i controlli dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Scuole chiuse a Pozzuoli, il sindaco: “Mantenete la calma”

“Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'Ingv. La scossa è stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche”. È il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ad allertare i suoi concittadini. Oggi scuole chiuse per le verifiche di staticità degli edifici.

“Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza – continua il primo cittadino – e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. È difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro”.

Paura nella notte: la gente per strada

“Dicono che non è terremoto: è bradisismo. Uno si vuole fidare, ma poi la magnitudo aumenta, le scosse arrivano fino a Napoli centro, ti svegli di soprassalto e la mente corre a L'Aquila: mesi di piccole scosse, prima della botta grande”. I napoletani hanno paura e la preoccupazione corre forte sui social. La scossa è durata per pochissimi secondi, ma l'intensità è stata altissima. L'epicentro sempre nella zona dei Campi Flegrei, già ieri soggetta a uno sciame sismico. Le notizie stanno rimbalzando sui social e alcuni pendolari stanno mettendo in allerta i viaggiatori: i treni non partono.

Dove è stata avvertita la scossa

Gran parte della città di Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi, oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in azione.

Scosse di minore intensità, magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri sempre con epicentro i Campi Flegrei. Intensità oltre i 3 nel pomeriggio di ieri e l’Ingv avverte: è la dinamica del vulcano, era già successo 40 anni fa.

Subito è scattato l’allarme nella sala d’emergenza nazionale del Dipartimento della protezione civile, che si è messa in contatto con le strutture locali per verificare eventuali danni a case, infrastrutture o persone. La scossa, comunica la Protezione civile, è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni.

In aggiornamento