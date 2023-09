Terremoto a Napoli, metro ferma e calcinacci dai palazzi: ecco cosa sta succedendo ai Campi Flegrei

Napoli, 27 settembre 2023 – Calcinacci caduti dai palazzi e telefonate di aiuto arrivate nella notte ai centralini di Napoli e zone limitrofe. La metropolitana è rimasta chiusa per ore in attesa che i tecnici verificassero eventuali danneggiamenti. Anche Anas ha arrivato i protocolli di emergenza su autostrade e arterie statali. Ecco cosa è successo questa notte nel Napoletano dopo la scossa di questa notte ai Campi Flegrei.

Due scosse nel giro di poche ore. La prima alle 3.35 ed è stata fortissima, la più intensa degli ultimi 40 anni, dicono gli esperti. Magnitudo 4.2 con epicentro a 3 km di profondità. “È la più forte degli ultimi 40 anni”, avverte il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Antonio Di Vito. Ma alle 10.45 i sismografi si sono messi di nuovo in azione, questa volta di intensità 2.1. E sono solo gli ultimi eventi di un ampio sciame sismico che mesi è tornato a farsi sentire. Gli esperti parlano di bradisismo nella norma, ma i napoletani hanno paura.

Verifiche in corso in zona Caroglio e in via Eurialo a Napoli, dove gli abitanti hanno segnalato la caduta di alcuni calcinacci dai palazzi del quartiere. La task force comunale si è messa in moto di prima mattina, con verifiche e sopralluoghi nelle scuole e negli edifici pubblici. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Treni e metropolitana sospesi per ore a partire dalle 5. Il semaforo verde è arrivato solo intorno alle 9 del mattino amche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.

“Stiamo programmando i sopralluoghi nelle scuole. I nostri tecnici si recheranno presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, per verificare eventuali danni alle strutture. È un eccesso di zelo dopo i controlli già effettuati tra agosto e settembre, ma alla luce della scossa di questa notte è doveroso tranquillizzare il personale delle scuole, gli alunni e i genitori". Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in relazione alla scossa di terremoto registrata alle 3.35 nella zona dei Campi Flegrei.

Oggi, intanto, sono sospese le attività didattiche per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. "Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza – ha ricordato il sindaco Luigi Manzoni, rivolgendosi ai suoi concittadini – cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. È difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro".

"Le scosse continueranno, è la nostra terra – ha detto il primo cittadino di Pozzuoli – ma non dobbiamo farci prendere dalla paura. Qualsiasi notizia verrà sempre da me correttamente riportata, perché sento la responsabilità di questo momento. Seguite i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile, non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una scossa".